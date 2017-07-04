Денежная база в Азербайджане в I полугодии выросла на 5,3%, в июне – на 6,2%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 8 млрд 274,5 млн манатов на 30 июня 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 31 декабря 2016 года денежная база в Азербайджане составляла 7 млрд 860,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-июне 2017 года выросла на 5,3%.

При этом в июне денежная база выросла на 6,2% или на 485,8 млн манатов.

В 2016 году рост денежной базы в Азербайджане составил 13,9%.

А.Ахундов