Курс манат/доллар на 5 июля - 1,7022 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июля установил на уровне 1,7022 манат/$1 (4 июля – 1,7021 манат), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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