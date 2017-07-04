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СНГ 04.07.2017 19:39

Дело по факту крушения в аэропорту "Внуково" самолета главы Total будет рассмотрено в пятницу

Солнцевский суд Москвы в пятницу, 7 июля, продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении инженера аэропортной службы Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в причастности к крушению в 2014 году самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в результате которого погиб глава компании Total Кристоф де Маржери, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: отложить рассмотрение дела на 7 июля для выяснения позиции потерпевших", - огласила судья Елена Верещагина.

30 июня суд отложил рассмотрение по аналогичной причине.

В.Леденов и В.Мартыненко в полном объёме признали свою вину, в связи с чем их защитники с согласия стороны потерпевших рассчитывают на рассмотрение дела в особом порядке.

Особый порядок судебного разбирательства предполагает вынесение приговора без исследования доказательств по делу. Кроме того, при особом порядке подсудимый может рассчитывать на смягчение приговора в виде двух третей от максимального срока наказания.

По версии следствия, 20 октября 2014 года из-за отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов Романа Дунаева и небрежного отношения к своим должностным обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова, а также утраты начальником инженерной службы В.Леденевым контроля за подчиненными снегоуборочная машина под управлением В.Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу, что привело к столкновению с французским воздушным судном"Falcon-50 ЕХ".

Это привело к крушению самолета и гибели четырех человек, находившихся на его борту, в том числе главы нефтегазовой компании Total К.де Маржери.

Суд 2 марта частично удовлетворил ходатайство защиты и вернул на доследование материалы дела в отношении трех из пяти подсудимых: Р.Дунаева, Н.Архиповой и А.Круглова.

В настоящее время все сотрудники аэропорта дела находятся под подпиской о невыезде.

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Тэги: РОССИЯ, TOTAL, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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