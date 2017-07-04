Азерэнержи в I полугодии увеличил выработку электроэнергии на 1%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в I-ом полугодии 2017 года произвело 10 млрд 953 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2016 года Азерэнержи выработала 10,8 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-июне 2017 года рост выработки составил 1,2%.

В июне текущего года «Азерэнержи» выработало 1 млрд 537 млн кВт/час электроэнергии.

Азерэнержи в 2016 году выработала 22,6 млрд кВт/час электроэнергии.

Н.Аббасова