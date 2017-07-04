Москва и Пекин выступают за независимое и всестороннее расследование химатак в Сирии

Россия и Китай поддерживают усилия ОЗХО и ООН в проведении независимого расследования по вопросам химического оружия в Сирии при соблюдении сирийского суверенитета.
"Стороны подчеркивают, что в вопросах химического оружия в Сирии все стороны при условии соблюдения сирийского суверенитета должны поддерживать усилия Организации по запрещению химического оружия и соответствующих структур ООН в проведении независимого и всестороннего расследования с тем, чтобы получить неопровержимые доказательства, установить подлинные обстоятельства и сделать выводы, способные выдержать проверку фактами и временем", - говорится в совместном заявлении РФ и Китайской Народной Республики о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах
Соответствующее заявление было принято по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
При этом Россия и Китай решительно осудили любое применение химического оружия "где бы то ни было и кем бы то ни было".
РФ и Китай призывают к разрешению сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами через широкий межсирийский диалог без выдвижения предварительных условий и внешнего вмешательства, а также поиску варианта политического урегулирования, отвечающего сирийской специфике и учитывающего озабоченности всех участников данного конфликта.
Стороны поддерживают позитивную роль Астанинского процесса для прекращения боевых действий и насилия на всей территории Сирии, приветствуют продвижение ведущихся под эгидой ООН переговоров в Женеве между представителями властей Сирии и сирийской оппозиции.
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