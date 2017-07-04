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Регион 04.07.2017 19:57

Москва и Пекин выступают за независимое и всестороннее расследование химатак в Сирии

Россия и Китай поддерживают усилия ОЗХО и ООН в проведении независимого расследования по вопросам химического оружия в Сирии при соблюдении сирийского суверенитета.

"Стороны подчеркивают, что в вопросах химического оружия в Сирии все стороны при условии соблюдения сирийского суверенитета должны поддерживать усилия Организации по запрещению химического оружия и соответствующих структур ООН в проведении независимого и всестороннего расследования с тем, чтобы получить неопровержимые доказательства, установить подлинные обстоятельства и сделать выводы, способные выдержать проверку фактами и временем", - говорится в совместном заявлении РФ и Китайской Народной Республики о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах

Соответствующее заявление было принято по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом Россия и Китай решительно осудили любое применение химического оружия "где бы то ни было и кем бы то ни было".

РФ и Китай призывают к разрешению сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами через широкий межсирийский диалог без выдвижения предварительных условий и внешнего вмешательства, а также поиску варианта политического урегулирования, отвечающего сирийской специфике и учитывающего озабоченности всех участников данного конфликта.

Стороны поддерживают позитивную роль Астанинского процесса для прекращения боевых действий и насилия на всей территории Сирии, приветствуют продвижение ведущихся под эгидой ООН переговоров в Женеве между представителями властей Сирии и сирийской оппозиции.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ХИМОРУЖИЕ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]