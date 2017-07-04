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Регион 04.07.2017 20:15

Россия и Казахстан провели очередные переговоры по сотрудничеству в "мирном атоме"

Замглавы ГК "Росатом" Николай Спасский и замминистра энергетики Казахстана Бахытжан Джаксалиев провели рабочие консультации по текущим и перспективным вопросам двустороннего сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, сообщила госкорпорация.

Встреча прошла в 3 июля в Москве, в рамках переговоров "был подробно обсужден ход работы по обновлению договорно-правовой базы сотрудничества", говорится в сообщении.

Аналогичные переговоры по обновлению договорно-правовой базы сотрудничества в ядерной энергетике прошли в конце апреля.

Как сообщалось, в июне глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал агентству "Интерфакс-Казахстан", что госкорпорация готова построить АЭС в Казахстане, но все зависит от правительства Казахстана. "Мы бы с удовольствием выполнили эту задачу, но все зависит от правительства Казахстана", - сказал он, отвечая на вопрос о планах строительства АЭС.

"Пока никаких договоренностей (с правительством Казахстана нет - ИФ-К)", - пояснял топ-менеджер.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АТОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]