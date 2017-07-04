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Регион 04.07.2017 20:33

Москва и Пекин дают высокую оценку антитеррористическим действиям военных РФ в Сирии - совместное заявление по итогам саммита

Россия и Китай высоко оценивают действия российских военных в Сирии в борьбе с терроризмом, говорится в "Совместном заявлении РФ и КНР о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах", принятом по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве во вторник.

"Стороны высоко оценивают усилия Воздушно-космических сил России, осуществляющих контртеррористическую операцию в Сирийской Арабской Республике по просьбе законного правительства этой страны в целях восстановления ее территориальной целостности и государственного суверенитета", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Москва и Пекин высоко оценивают состоявшееся 9 июня в Астане по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС подписание Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом и призывают к скорейшей ратификации и имплементации этого многостороннего соглашения, направленного на эффективное укрепление безопасности государств на пространстве ШОС посредством совершенствования сотрудничества их компетентных органов".

Лидеры двух стран также подчеркнули решимость углублять сотрудничество в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, обсуждать в рамках мирового сообщества формы совместного реагирования и конкретные меры в этой области, разработать международную конвенцию по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, которая стала бы подспорьем для предметного многостороннего взаимодействия в правоохранительной сфере.

РФ и Китай осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, считают, что международное сообщество должно отказаться от двойных стандартов, объединить политические усилия, сообща бороться как с причинами терроризма, так и с его проявлениями, говорится в документе.

В нем отмечается, что Москва и Пекин выступают против смены режима в любой стране путем незаконного вмешательства извне, а также экстерриториального применения государствами норм национального права в нарушение международного права.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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