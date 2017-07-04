Брюссель зарегистрировал гражданскую инициативу, направленную против торговой политики Евросоюза

Европейская комиссия во вторник зарегистрировала гражданскую инициативу, которая направлена против торгово-инвестиционных соглашений ЕС с США и Канадой.
В коммюнике инициатива предлагает Еврокомиссии "рекомендовать Совету отменить мандат на переговоры по Трансатлантического партнерства в области торговли и инвестиций (TTIP) и не заключать Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA)".
Это гражданское движение известно под названием "Stop TTIP". Его участники считают, что открытие рынка ЕС товарам и услугам из США и Канады больно ударит по интересам трудящихся, снизит европейские социальные и экологические стандарты.
Если инициатива в течение года соберет миллион подписей граждан не менее семи стран ЕС, Брюсселю придется реагировать в течение трех месяцев. Еврокомиссия может либо выполнить требование этих граждан, либо нет. Но в обоих случаях веско аргументировать решение.
Еврокомиссия уже один раз (10 сентября 2014 года) отказала в регистрации этой инициативы, но лидеры движения обратились в Европейский суд, который 10 мая этого года аннулировал отказ Брюсселя. Коллегия ЕС во главе Жан-Клодом Юнкером решила не обжаловать решение суда, повторно проанализировала инициативу и решила ее зарегистрировать.
Тем временем требование не подписывать соглашение с Канадой (CETA) утратило смысл, поскольку соглашение уже подписано 30 октября 2016 года. Переговоры с крупнейшим торговым партнером ЕС - Соединенными Штатами - находятся в замороженном состоянии из-за протекционисткой позиции Дональда Трампа.
На предстоящем в Гамбурге саммите "двадцатки", обещала член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем, Евросоюз и его члены решительно выступят против роста протекционизма в мировой торговле.
С.Мальмстрем, выразив сожаление в связи с приостановкой переговоров по TTIP с США, высоко оценила результаты заключенного пять лет назад торгового соглашения с Южной Кореей (экспорт ЕС вырос на 55 проц.), заявила о больших ожиданиях от "самой амбициозной сделки" - вступающего скоро в силу торгового соглашения с Канадой.
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