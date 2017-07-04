Кризис вокруг Катара не влияет на переговоры по Сирии в Астане - Лаврентьев

Текущая напряженность в отношениях между странами Персидского залива не сказывается на переговорном процессе по Сирии в Астане, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Абсолютно никак не влияет, потому что "заливные страны" никак не представлены в Астане и на других переговорных площадках", - сказал А.Лаврентьев журналистам в Астане, отвечая на вопрос о возможном влиянии кризиса вокруг Катара на "Астану-5".