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Дальнее зарубежье 04.07.2017 21:27

Кризис вокруг Катара не влияет на переговоры по Сирии в Астане - Лаврентьев

Текущая напряженность в отношениях между странами Персидского залива не сказывается на переговорном процессе по Сирии в Астане, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Абсолютно никак не влияет, потому что "заливные страны" никак не представлены в Астане и на других переговорных площадках", - сказал А.Лаврентьев журналистам в Астане, отвечая на вопрос о возможном влиянии кризиса вокруг Катара на "Астану-5".

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Тэги: РОССИЯ, АСТАНА, КАТАР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]