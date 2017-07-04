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Дальнее зарубежье 04.07.2017 21:45

В делегации сирийской оппозиции выступают против присутствия иранских миротворцев в зонах деэскалации

В сирийской оппозиции не согласны с тем, что Иран будет контролировать одну из зон деэскалации в Сирии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" член делегации Яхер Абдрахим.

"Нет, мы не согласны. Вся оппозиция не согласна с присутствием иранских сил. Сегодня мы сообщили спецпосланнику генсека ООН де Мистуре, что в случае присутствия голубых (миротворческих - "ИФ-К") иранских касок в Сирии мы будем воевать", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ИРАН, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]