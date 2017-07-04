В делегации сирийской оппозиции выступают против присутствия иранских миротворцев в зонах деэскалации

В сирийской оппозиции не согласны с тем, что Иран будет контролировать одну из зон деэскалации в Сирии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" член делегации Яхер Абдрахим.

"Нет, мы не согласны. Вся оппозиция не согласна с присутствием иранских сил. Сегодня мы сообщили спецпосланнику генсека ООН де Мистуре, что в случае присутствия голубых (миротворческих - "ИФ-К") иранских касок в Сирии мы будем воевать", - сказал собеседник агентства.