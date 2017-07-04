В МИД Германии считают сдержанной реакцию Дохи на блокаду со стороны арабских стран

В Берлине положительно оценили сдержанную реакцию Катара на действия арабских государств, заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Катар проявил сдержанность в своей реакции на экономическую блокаду", - сказал З.Габриэль, выступая на совместной пресс-конференции со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

"Мы надеемся, что все остальные (имеющие отношение к конфликту - ИФ) ответят в том же духе", - добавил германский министр.

При этом З.Габриэль подчеркнул, что ФРГ и Евросоюз были бы готовы приложить совместные усилия для того, чтобы ускорить налаживание диалога между Катаром и арабскими странами.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов. Катарские лидеры неоднократно заявляли, что выполнение этих требований неприемлемо.