Юнкер счел Европарламент посмешищем после того, как многие депутаты не явились на заседание

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник раскритиковал европейских парламентариев из-за того, что большинство из них не явились на заседание при подведении итогов председательства Мальты в Евросоюзе.

"Европарламент смешной, очень смешной", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая перед 30 из 751 парламентариев, которые присутствовали на тот момент в зале.

"Тот факт, что на этих дебатах присутствуют лишь 30 депутатов, означает, что парламентарии ведут себя несерьезно", - добавил он.

Как отмечает немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг", во вторник в Страсбурге состоялась пленарная сессия Европарламента. Заседание было посвящено итогам председательства Мальты в ЕС, которую представлял премьер страны Джозеф Мускат.

По словам Ж.-К.Юнкера, даже к таким небольшим членам союза, как Мальта, необходимо относиться уважительно.

В ответ на это председатель парламента ЕС Антонио Таяни заявил, что "Европарламент вовсе не является смешным".

"Европарламент должен контролировать Еврокомиссию, а не наоборот", - отметил А.Таяни.

В соответствии с регламентом Европарламента, общее число депутатов составляет 751.