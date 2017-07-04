Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9356 RUR   0.0287 GBR   2.2044 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 24° 34° 7 Июл 21° 29° 8 Июл 20° 27°

Дальнее зарубежье 04.07.2017 22:21

Юнкер счел Европарламент посмешищем после того, как многие депутаты не явились на заседание

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник раскритиковал европейских парламентариев из-за того, что большинство из них не явились на заседание при подведении итогов председательства Мальты в Евросоюзе.

"Европарламент смешной, очень смешной", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая перед 30 из 751 парламентариев, которые присутствовали на тот момент в зале.

"Тот факт, что на этих дебатах присутствуют лишь 30 депутатов, означает, что парламентарии ведут себя несерьезно", - добавил он.

Как отмечает немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг", во вторник в Страсбурге состоялась пленарная сессия Европарламента. Заседание было посвящено итогам председательства Мальты в ЕС, которую представлял премьер страны Джозеф Мускат.

По словам Ж.-К.Юнкера, даже к таким небольшим членам союза, как Мальта, необходимо относиться уважительно.

В ответ на это председатель парламента ЕС Антонио Таяни заявил, что "Европарламент вовсе не является смешным".

"Европарламент должен контролировать Еврокомиссию, а не наоборот", - отметил А.Таяни.

В соответствии с регламентом Европарламента, общее число депутатов составляет 751.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЮНКЕР, ПАРЛАМЕНТ, КРИТИКА


Похожие новости


Юнкер призвал к созданию Минфина еврозоны к 2025 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]