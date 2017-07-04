Двухлетняя девочка и женщина в Азербайджане погибли в результате обстрела с армянской стороны – Минобороны

Женщина и 2-летняя девочка погибли во вторник в Азербайджане в результате обстрела с армянской стороны с использованием минометов и гранатометов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«В результате провокации армянской стороны погибли Сахиба Гулиева, 1967 года рождения, и Захра Гулиева, 2015 года рождения. Получившая в результате обстрела осколочное ранение Сервиназ Гулиева, 1965 г.р., госпитализирована и находится на операции», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны уточняет, что армянские ВС обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района Азербайджана во вторник примерно в 20:40 по местному времени.
Азербайджанская сторона проинформировала международные структуры о случившемся.
«В результате предпринятых ВС Азербайджана ответных адекватных мер в этом направлении вражеский огонь был подавлен. Ответственность за произошедшую кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», - заявило Минобороны Азербайджана.
Р.Бабаев
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