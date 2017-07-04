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04.07.2017 23:31

Двухлетняя девочка и женщина в Азербайджане погибли в результате обстрела с армянской стороны – Минобороны

Женщина и 2-летняя девочка погибли во вторник в Азербайджане в результате обстрела с армянской стороны с использованием минометов и гранатометов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В результате провокации армянской стороны погибли Сахиба Гулиева, 1967 года рождения, и Захра Гулиева, 2015 года рождения. Получившая в результате обстрела осколочное ранение Сервиназ Гулиева, 1965 г.р., госпитализирована и находится на операции», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны уточняет, что армянские ВС обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района Азербайджана во вторник примерно в 20:40 по местному времени.

Азербайджанская сторона проинформировала международные структуры о случившемся.

«В результате предпринятых ВС Азербайджана ответных адекватных мер в этом направлении вражеский огонь был подавлен. Ответственность за произошедшую кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», - заявило Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЖЕРТВЫ, ДЕВОЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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