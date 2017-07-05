Тиллерсон: США предпримут жесткие меры против КНДР в связи с недавним запуском баллистической ракеты

США призывают к глобальным действиям в связи с недавним запуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, намерены вынести этот вопрос на СБ ООН и ввести новые жесткие меры в отношении Пхеньяна.
"Требуются глобальные действия для того, чтобы остановить глобальную угрозу. Любая страна, которая принимает северокорейских рабочих, предоставляет экономические и военные льготы или не выполняет полностью резолюции СБ ООН, помогает и потворствует опасному режиму. Все страны должны публично продемонстрировать Северной Корее, что разработка ядерного оружия приведет к последствиям", - говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, распространенном во вторник.
Как отмечается в документе, "мы намерены поставить вопрос о провокационных действиях Северной Кореи в СБ ООН и предпринять более жесткие меры с тем, чтобы привести КНДР к ответственности".
В заявлении говорится, что в Вашингтоне "решительно осуждают пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)". "Испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом", - подчеркивается в заявлении Р.Тиллерсона.
При этом, как отмечается в заявлении, "США стремятся исключительно к мирной денуклеаризации Корейского полуострова и прекращению угрожающих действий со стороны Северной Кореи". "Как мы вместе с другими (государствами) неоднократно заявляли, вооруженная ядерным оружием Северная Корея для нас неприемлема", - говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности "продолжают оценивать ситуацию в тесном контакте с союзниками и партнерами", говорится в заявлении госсекретаря.
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