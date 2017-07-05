Пущенная накануне ракета способна нести ядерную боеголовку - лидер Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что пущенная накануне межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) способна нести крупный и тяжелый ядерный заряд.

Он назвал пуск "успешным испытанием" и сказал, что отныне страна обладает полным спектром стратегического оружия, включая атомную и водородную бомбы, а также МБР, сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея не пойдет на переговоры с США по прекращению разработок ядерного оружия до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

Во вторник КНДР осуществило очередной пуск баллистической ракеты, которая в заявлении Пхеньяна была названа МБР. По распространенным Северной Кореей данным, ракета преодолела расстояние в 933 км, поднявшись на высоту 2,8 тыс. км.

Минобороны РФ заявило, что эти данные не соответствуют действительности, реально высота полета ракеты составила 535 км, а дальность полета - 510 км. Таким образом, считают в министерстве, речь шла о пуске баллистической ракеты средней дальности.

К таким же выводам пришли и американские военные эксперты на основе анализа собранной ими информации о полете.

Вместе с тем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США призывают к глобальным действиям в связи с пуском Северной Кореей МБР и намерены вынести этот вопрос в Совет безопасности ООН.

"Требуются глобальные действия для того, чтобы остановить глобальную угрозу. Любая страна, которая принимает северокорейских рабочих, предоставляет экономические и военные льготы или не выполняет полностью резолюции СБ ООН, помогает и потворствует опасному режиму. Все страны должны публично продемонстрировать Северной Корее, что разработка ядерного оружия чревато последствиями", - говорится в заявлении.

Р.Тиллерсон добавил, что США намерены "принять более жесткие меры с тем, чтобы привлечь КНДР к ответственности".

Постоянное представительство США при ООН сообщило, что заседание СБ ООН в связи с ракетным пуском по инициативе американской стороны, а также Японии и Южной Кореи, намечено на 15:00 местного времени (22:00 мск).