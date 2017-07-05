США и Южная Корея провели ракетные стрельбы в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР

Войска США, дислоцированные в Южной Корее, совместно с южнокорейскими частями провели ракетные стрельбы в акваторию территориальных вод Южной Кореи, сообщило американское военное командование.
В заявлении указывается, что стрельбы продемонстрировали полную готовность войск США и Южной Кореи к нанесению "точного удара по важным объектам в любое время и в любых погодных условиях".
В ходе учения были задействованы американские тактические ракетные комплексы (ATACMS) и южнокорейские ракеты Hyunmoo Missile II.
Наблюдатели отмечают, что стрельбы стали демонстрацией силы союзников в ответ на осуществленный Северной Кореей пуск баллистической ракеты, которую Пхеньян навал межконтинентальной.
Пентагон ранее также распространил заявление о готовности США защитить своих союзников - Южную Корею и Японию - от провокаций со стороны Северной Кореи.
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