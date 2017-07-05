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Дальнее зарубежье 05.07.2017 10:15

США и Южная Корея провели ракетные стрельбы в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР

Войска США, дислоцированные в Южной Корее, совместно с южнокорейскими частями провели ракетные стрельбы в акваторию территориальных вод Южной Кореи, сообщило американское военное командование.

В заявлении указывается, что стрельбы продемонстрировали полную готовность войск США и Южной Кореи к нанесению "точного удара по важным объектам в любое время и в любых погодных условиях".

В ходе учения были задействованы американские тактические ракетные комплексы (ATACMS) и южнокорейские ракеты Hyunmoo Missile II.

Наблюдатели отмечают, что стрельбы стали демонстрацией силы союзников в ответ на осуществленный Северной Кореей пуск баллистической ракеты, которую Пхеньян навал межконтинентальной.

Пентагон ранее также распространил заявление о готовности США защитить своих союзников - Южную Корею и Японию - от провокаций со стороны Северной Кореи.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, СТРЕЛЬБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]