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Макроэкономика 05.07.2017 09:42

Манат укрепился до 1, 9328 AZN/1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 июля установил на уровне 1,7022 манат/$1 (4 июля - 1,7021 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 июля ЦБА установил на уровне 1,9328 манат/1EUR (4 июля - 1, 9356 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 июля сохранил на уровне 0,0287 манат/1RUB (4 июля - 0,0287 манат/1RUB).

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]