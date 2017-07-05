Манат укрепился до 1, 9328 AZN/1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 июля установил на уровне 1,7022 манат/$1 (4 июля - 1,7021 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 4 июля ЦБА установил на уровне 1,9328 манат/1EUR (4 июля - 1, 9356 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 июля сохранил на уровне 0,0287 манат/1RUB (4 июля - 0,0287 манат/1RUB).
Ф.Исазаде
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