Второй день пятого раунда переговоров в Астане по деэскалации в Сирии начался с двусторонних дискуссий, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
"Переговоры начались, в настоящее время проходят двусторонние встречи между участниками переговоров, их основная тема - определение границ зон деэскалации в Сирии", - сказал он журналистам в среду в Астане.
"Представители сирийской вооруженной оппозиции, в том числе северного и южного фронтов, они здесь", - сказал он.
Предварительно, пленарное заседание "Астаны-5" намечено на 16:00 по местному времени (13:00 мск), добавил он.
В переговорах в Астане участвуют представители стран-гарантов процесса установления перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции, властей Сирии и оппозиции, а также США и Иордании.
По словам представителя МИД Казахстана, планируется, что в пленарном заседании примут участие все участники переговоров.
"Казахстан рассчитывает на конструктивные переговоры и эффективность в целом встреч для достижения положительных результатов пятого раунда "астанинского процесса"", - отметил А.Жайнаков.
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