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СНГ 05.07.2017 10:30

Участники "Астаны-5" пытаются на двусторонних встречах определить границы зон деэскалации в Сирии - МИД Казахстана

Второй день пятого раунда переговоров в Астане по деэскалации в Сирии начался с двусторонних дискуссий, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Переговоры начались, в настоящее время проходят двусторонние встречи между участниками переговоров, их основная тема - определение границ зон деэскалации в Сирии", - сказал он журналистам в среду в Астане.

"Представители сирийской вооруженной оппозиции, в том числе северного и южного фронтов, они здесь", - сказал он.

Предварительно, пленарное заседание "Астаны-5" намечено на 16:00 по местному времени (13:00 мск), добавил он.

В переговорах в Астане участвуют представители стран-гарантов процесса установления перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции, властей Сирии и оппозиции, а также США и Иордании.

По словам представителя МИД Казахстана, планируется, что в пленарном заседании примут участие все участники переговоров.

"Казахстан рассчитывает на конструктивные переговоры и эффективность в целом встреч для достижения положительных результатов пятого раунда "астанинского процесса"", - отметил А.Жайнаков.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]