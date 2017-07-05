Казахстан дает Киргизии $100 млн для интеграции в ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение с Киргизией о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, сообщается на сайте главы государства.

Межправительственное соглашение двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции было подписано в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года.

Казахстан в целях содействия процессам интеграции Киргизии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) окажет помощь, эквивалентную $100 млн.

По словам министра национальной экономики Казахстана Тимура Сулейменова, представлявшего ранее законопроект в мажилисе (нижней палате парламента), помощь будет предоставлена киргизской стороне на реализацию мероприятий, предусмотренных "дорожными картами" по присоединению Киргизии к ЕАЭС.

"В частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызской Республики", - сообщил Т.Сулейменов.

По словам министра национальной экономики, в целях контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-киргизского межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя ревизионная комиссия.

"В целом отмечу, что с учетом предполагаемого снятия ветеринарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы, в интересах Республики Казахстан оказать максимальное содействие процессу оснащения кыргызских пунктов пропуска на внешних контурах ЕАЭС. Это позволит обеспечить необходимый уровень безопасности ввозимых из Кыргызстана товаров на территорию Казахстана", - сказал Т.Сулейменов.