Казахстан дает Киргизии $100 млн для интеграции в ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение с Киргизией о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, сообщается на сайте главы государства.
Межправительственное соглашение двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции было подписано в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года.
Казахстан в целях содействия процессам интеграции Киргизии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) окажет помощь, эквивалентную $100 млн.
По словам министра национальной экономики Казахстана Тимура Сулейменова, представлявшего ранее законопроект в мажилисе (нижней палате парламента), помощь будет предоставлена киргизской стороне на реализацию мероприятий, предусмотренных "дорожными картами" по присоединению Киргизии к ЕАЭС.
"В частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызской Республики", - сообщил Т.Сулейменов.
По словам министра национальной экономики, в целях контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-киргизского межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя ревизионная комиссия.
"В целом отмечу, что с учетом предполагаемого снятия ветеринарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы, в интересах Республики Казахстан оказать максимальное содействие процессу оснащения кыргызских пунктов пропуска на внешних контурах ЕАЭС. Это позволит обеспечить необходимый уровень безопасности ввозимых из Кыргызстана товаров на территорию Казахстана", - сказал Т.Сулейменов.
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