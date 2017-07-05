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Дальнее зарубежье 05.07.2017 11:01

Казахстан и США продлили план военного сотрудничества до 2022 года

В Вашингтоне состоялись двусторонние консультации между представителями оборонных ведомств Казахстана и США, сообщила в соеду пресс-служба казахстанского Минобороны.

"В ходе мероприятия обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между Казахстаном и США, подписан очередной пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы", - говорится в сообщении.

В рамках визита члены делегации во главе с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Талгатом Мухтаровым провели встречи с представителями Пентагона, бюро Нацгвардии, армии США и Национального университета обороны Соединенных штатов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]