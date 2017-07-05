Казахстан и США продлили план военного сотрудничества до 2022 года

В Вашингтоне состоялись двусторонние консультации между представителями оборонных ведомств Казахстана и США, сообщила в соеду пресс-служба казахстанского Минобороны.

"В ходе мероприятия обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между Казахстаном и США, подписан очередной пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы", - говорится в сообщении.

В рамках визита члены делегации во главе с заместителем министра обороны Казахстана генерал-лейтенантом Талгатом Мухтаровым провели встречи с представителями Пентагона, бюро Нацгвардии, армии США и Национального университета обороны Соединенных штатов.