ЕС даст полмиллиона евро на лоббирование деятельности правозащитников в Таджикистане

В Таджикистане при поддержке Европейского Союза началась реализация проекта по объединению усилий гражданского общества в сфере мониторинга выполнения национальных и международных обязательств республики в области прав человека.

Представительство ЕС в Душанбе сообщило, что представители правозащитных организаций Международное партнерство по правам человека (IPHR, Бельгия, руководитель проекта), Общественный фонд "Нотабене" (Таджикистан) и Независимый центра по защите прав человека (Таджикистан), встретились в Душанбе, с тем, чтобы оценить ход реализации проекта, а также детально спланировать совместную деятельность.

"Этот проект позволяет трем организациям-партнерам активизировать скоординированные усилия гражданского общества по оказанию поддержки жертвам нарушений прав человека. Мы будем стремиться к диалогу с властями Таджикистана, давать рекомендации, как добиться конкретных улучшений в области прав человека, и взаимодействовать с международными организациями с целью лоббирования тех правовых стандартов, которым обязался соответствовать Таджикистан", - заявила директор IPHR Брижит Дюфур.

В представительстве ЕС уточнили, что проект, который будет реализован в течение двух лет, сосредоточен на ключевых областях защиты прав человека, таких как недопущение пыток и жестокого обращения, обеспечение доступа к правосудию, соблюдение свободы выражения мнений, свободы собраний и создания объединений, запрет любой дискриминации.

"Организации-партнеры будут осуществлять мониторинг прав человека и адресную работу с потерпевшими, подготовку отчетов о ситуации с правами человека. Кроме того, будет проводиться информационная и лоббистская деятельность, наращивание потенциала представителей общественных организаций, работа со СМИ, построение гражданского общества и создание коалиций общественных групп. Проект финансируется в рамках Европейской инициативы в области укрепления демократии и прав человека (EIDHR) и располагает суммарным бюджетом в размере 513 тыс. 671 евро", - сообщили в представительстве.