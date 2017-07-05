ЕС даст полмиллиона евро на лоббирование деятельности правозащитников в Таджикистане

В Таджикистане при поддержке Европейского Союза началась реализация проекта по объединению усилий гражданского общества в сфере мониторинга выполнения национальных и международных обязательств республики в области прав человека.
Представительство ЕС в Душанбе сообщило, что представители правозащитных организаций Международное партнерство по правам человека (IPHR, Бельгия, руководитель проекта), Общественный фонд "Нотабене" (Таджикистан) и Независимый центра по защите прав человека (Таджикистан), встретились в Душанбе, с тем, чтобы оценить ход реализации проекта, а также детально спланировать совместную деятельность.
"Этот проект позволяет трем организациям-партнерам активизировать скоординированные усилия гражданского общества по оказанию поддержки жертвам нарушений прав человека. Мы будем стремиться к диалогу с властями Таджикистана, давать рекомендации, как добиться конкретных улучшений в области прав человека, и взаимодействовать с международными организациями с целью лоббирования тех правовых стандартов, которым обязался соответствовать Таджикистан", - заявила директор IPHR Брижит Дюфур.
В представительстве ЕС уточнили, что проект, который будет реализован в течение двух лет, сосредоточен на ключевых областях защиты прав человека, таких как недопущение пыток и жестокого обращения, обеспечение доступа к правосудию, соблюдение свободы выражения мнений, свободы собраний и создания объединений, запрет любой дискриминации.
"Организации-партнеры будут осуществлять мониторинг прав человека и адресную работу с потерпевшими, подготовку отчетов о ситуации с правами человека. Кроме того, будет проводиться информационная и лоббистская деятельность, наращивание потенциала представителей общественных организаций, работа со СМИ, построение гражданского общества и создание коалиций общественных групп. Проект финансируется в рамках Европейской инициативы в области укрепления демократии и прав человека (EIDHR) и располагает суммарным бюджетом в размере 513 тыс. 671 евро", - сообщили в представительстве.
Экспортеры ненефтяной продукции в Азербайджане в I полугодии получили поощрения из госбюджета на 1,3 млн манатов
Государственный зерновой фонд Азербайджана отмечает низкое качество местного зерна
Центр по международной торговле и ЕС помогут азербайджанскому бизнесу диверсифицировать и увеличить экспорт
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году
Лайнер авиакомпании "Азур эйр" на пути из Паттайи в Хабаровск совершил незапланированную посадку в Бангкоке, так как пассажиру стало плохо
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
США сняли запрет на провоз электронных устройств на авиарейсах из Турции и ОАЭ
Лавров в четверг проведет переговоры с французским коллегой в Париже
Арабские страны получили ответ Катара на выдвинутый ими ультиматум
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
29 выпускников Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в STAR (Турция)
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»