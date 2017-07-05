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Карабахский конфликт 05.07.2017 10:31

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в связи с гибелью гражданских лиц в зоне карабахского конфликта

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с гибелью гражданских лиц в результате минометного и гранатометного обстрела с армянской стороны.

«Начато уголовное дело в связи с гибелью Сахибы Гулиевой (1967 г.р.) и ее двухлетней внучки Захры (2015 г.р.) в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана в результате минометного и гранатометного обстрела с армянской стороны»,- говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура отмечает, что удары по селу были нанесены из воинских частей ВС Армении, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана.

«Нанесением интенсивного огня по прифронтовым позициям ВС Азербайджана и территории компактного проживания гражданского населения, Армения грубо нарушила требования международного гуманитарного права», - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура расценивает очередную провокацию, как преднамеренное уничтожение убийство гражданских лиц и уничтожение их частной собственности.

Отмечается, что Физулинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различаемые религиозные, учебные, научные, благотворительные, медицинские объекты и места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 20.2.7 (преднамеренное убийство двух или более лиц), 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц) и 120.2.12 (намеренное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, КАРАБАХ, ДЕЛО


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