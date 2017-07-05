Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в связи с гибелью гражданских лиц в зоне карабахского конфликта

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с гибелью гражданских лиц в результате минометного и гранатометного обстрела с армянской стороны.
«Начато уголовное дело в связи с гибелью Сахибы Гулиевой (1967 г.р.) и ее двухлетней внучки Захры (2015 г.р.) в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана в результате минометного и гранатометного обстрела с армянской стороны»,- говорится в сообщении генеральной прокуратуры.
Генпрокуратура отмечает, что удары по селу были нанесены из воинских частей ВС Армении, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана.
«Нанесением интенсивного огня по прифронтовым позициям ВС Азербайджана и территории компактного проживания гражданского населения, Армения грубо нарушила требования международного гуманитарного права», - отмечается в сообщении.
Генпрокуратура расценивает очередную провокацию, как преднамеренное уничтожение убийство гражданских лиц и уничтожение их частной собственности.
Отмечается, что Физулинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различаемые религиозные, учебные, научные, благотворительные, медицинские объекты и места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 20.2.7 (преднамеренное убийство двух или более лиц), 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц) и 120.2.12 (намеренное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.
Ф.Исазаде
Экспортеры ненефтяной продукции в Азербайджане в I полугодии получили поощрения из госбюджета на 1,3 млн манатов
Государственный зерновой фонд Азербайджана отмечает низкое качество местного зерна
Центр по международной торговле и ЕС помогут азербайджанскому бизнесу диверсифицировать и увеличить экспорт
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году
Лайнер авиакомпании "Азур эйр" на пути из Паттайи в Хабаровск совершил незапланированную посадку в Бангкоке, так как пассажиру стало плохо
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
США сняли запрет на провоз электронных устройств на авиарейсах из Турции и ОАЭ
Лавров в четверг проведет переговоры с французским коллегой в Париже
Арабские страны получили ответ Катара на выдвинутый ими ультиматум
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
29 выпускников Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в STAR (Турция)
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»