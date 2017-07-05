Акционеры Агролизинг 10 июля обсудят вопрос повышения уставного капитала

ОАО "Агролизинг" планирует увеличить уставный капитал, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Вопрос повышения уставного капитала будет рассмотрен на общем собрании акционеров 10 июля", - отметили в обществе.

Как сообщалось ранее, Агролизинг в 2015 году увеличил уставный капитал на 20,6% - до 234 млн 519,545 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов