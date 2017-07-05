Почти 80 детей эвакуировали из подтопленной гостиницы в Домбае

Около 80 детей эвакуировали из гостиницы "Адель" в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии из-за разлива реки Аманауз, подтопившей гостиницу во время дождей.

"Сообщение о том, что в поселке Домбай в результате поднятия уровня воды в реке Аманауз подтапливает гостиницу "Адель", в которой находится 77 детей и 5 взрослых поступило в оперативную смену в 7:00. Все дети из Карачаево-Черкесской Республики, находятся на отдыхе", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

Сотрудники пожарно-спасательной части поселка Домбай провели эвакуацию детей и воспитателей в гостиницу Таулу.

В настоящее время все дети в безопасности. Они полностью обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, отметил собеседник агентства.