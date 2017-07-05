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СНГ 05.07.2017 11:31

Почти 80 детей эвакуировали из подтопленной гостиницы в Домбае

Около 80 детей эвакуировали из гостиницы "Адель" в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии из-за разлива реки Аманауз, подтопившей гостиницу во время дождей.

"Сообщение о том, что в поселке Домбай в результате поднятия уровня воды в реке Аманауз подтапливает гостиницу "Адель", в которой находится 77 детей и 5 взрослых поступило в оперативную смену в 7:00. Все дети из Карачаево-Черкесской Республики, находятся на отдыхе", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

Сотрудники пожарно-спасательной части поселка Домбай провели эвакуацию детей и воспитателей в гостиницу Таулу.

В настоящее время все дети в безопасности. Они полностью обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, отметил собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, КЧР, ЛАГЕРЬ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]