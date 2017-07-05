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Карабахский конфликт 05.07.2017 10:55

Гибель азербайджанских гражданских лиц в зоне карабахского конфликта в результате обстрелов ВС Армении является варварством - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана расценивает гибель гражданских лиц в зоне карабахского конфликта в результате обстрела с армянской стороны как проявлением варварства, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

"Азербайджан многократно заявлял, что незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главной причиной эскалации ситуации в зоне конфликта и главным препятствием для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

"МИД выражает соболезнования семьям погибших, желает раненой скорейшего выздоровления", - сказал он.

По его словам, гибель женщины и ее двухлетней внучки, ранение другого гражданского лица и нанесение ущерба гражданским объектам является "варварством и еще раз доказывает террористическую сущность армянского государства".

"Умышленные атаки ВС Армении на территории, где компактно проживает гражданское население, носят систематический характер и являются нарушением международных конвенций", - отметил Х.Гаджиев.

"В то время, как сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ после своего визита в регион и международные организации призывают к изменению статус-кво путем субстантивных и серьезных переговоров, Армения осуществляет подлые провокации, которые направлены на уничтожение мирных граждан и детей", - добавил он.

По его мнению, последние события еще раз доказывают, что сопредседатели МГ, в соответствии с международными нормами и принципами, решениями и резолюциями международных организаций, "должны потребовать от Армении немедленного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана и немедленного изменения статус-кво".

Х.Гаджиев всю ответственность за сложившуюся ситуацию возложил на военно-политическое руководство Армении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КАРАБАХ, ИНЦИДЕНТ


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