Арабские страны получили ответ Катара на выдвинутый ими ультиматум

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о получении официального ответа Катара на выдвинутые ими требования, сообщают в среду западные СМИ.
"Министр (иностранных дел Саудовской Аравии - ИФ) Адель аль-Джубейр получил через Кувейт официальный ответ Катара на требования объявивших бойкот стран", - говорится в сообщении саудовского МИД в "Твиттере".
Отмечается, что передача ответа Катара министру иностранных дел Саудовской Аравии прошла в Джидде при посредничестве министра информации Кувейта шейха Мухаммеда Абдаллы ас-Сабахи.
Кроме того, МИД Саудовской Аравии пообещал, что четыре арабские страны "в подходящее время объявят об ответе".
5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.
Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В понедельник было принято решение о продлении срока этого ультиматума на 48 часов. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.
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