Российскому туристу стало плохо на борту чартера "Азур Эйр", совершавшего накануне вечером рейс из Паттайи в Хабаровск, экипажу пришлось незапланированно сажать самолет в Бангкоке, сообщил "Интерфаксу" источник в авиакомпании.
"Одному из пассажиров - 60-летнему российскому туристу - после вылета стало плохо. Предварительно возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. Экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в Бангкоке. К трапу незамедлительно прибыла "скорая помощь", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что российскому туристу предстоит курс лечения в тайской клинике. "Мужчина по экстренным показаниям был госпитализирован в одну из больниц Бангкока. Ему оказывается необходимая помощь", - сказал он.
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