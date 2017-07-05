Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9328 RUR   0.0287 GBR   2.2001 TRY   0.4786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 22° 30° 7 Июл 21° 28° 8 Июл 21° 28°

Это интересно 05.07.2017 12:03

Лайнер авиакомпании "Азур эйр" на пути из Паттайи в Хабаровск совершил незапланированную посадку в Бангкоке, так как пассажиру стало плохо

Российскому туристу стало плохо на борту чартера "Азур Эйр", совершавшего накануне вечером рейс из Паттайи в Хабаровск, экипажу пришлось незапланированно сажать самолет в Бангкоке, сообщил "Интерфаксу" источник в авиакомпании.

"Одному из пассажиров - 60-летнему российскому туристу - после вылета стало плохо. Предварительно возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. Экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в Бангкоке. К трапу незамедлительно прибыла "скорая помощь", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что российскому туристу предстоит курс лечения в тайской клинике. "Мужчина по экстренным показаниям был госпитализирован в одну из больниц Бангкока. Ему оказывается необходимая помощь", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТАИЛАНД, САМОЛЕТ, ПАССАЖИР


Похожие новости


Путин называет теракт в Бангкоке циничным преступлением, не имеющим оправданий Медведев посетит Вьетнам и Таиланд

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]