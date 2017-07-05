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Это интересно 05.07.2017 12:19

Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году

Все легковые автомобили Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами, начиная с 2019 года, заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльссон.

Таким образом, Volvo стала первым крупным производителем автомобилей, который объявил об отказе от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

"Volvo Cars пообещала продать 1 млн электромобилей к 2025 году, а мы привыкли выполнять свои обещания, - приводит его слова Financial Times. - Именно так мы намерены этого добиться".

Отмечается, что после приобретения Volvo китайской Geely в 2010 году компания активизировала свои усилия по разработке и внедрению электромоторов. Китай является крупнейшим в мире рынком для автомобилей с такими двигателями, а Geely - единственная китайская автокомпания, поставляющая свою продукцию в США, второй по величине рынок.

В настоящее время рынок электромобилей сравнительно мал - в 2016 году менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет - в январе-марте 2017 года объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс., по данным сайта EV-Volumes.com.

Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80% всех реализуемых автомобилей будут ездить на электричестве.

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Тэги: МИР, VOLVO, АВТОМОБИЛИ, ДВИГАТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]