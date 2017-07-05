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Внешняя политика 05.07.2017 12:33

Премьер Японии встретится в Брюсселе с генсеком НАТО

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит в четверг штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

С премьером Японии встретится генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщила в среду пресс-служба альянса.

Визит С.Абэ в штаб-квартиру НАТО пройдет на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове после запуска КНДР баллистической ракеты.

Й.Столтенберг и С.Абэ сделают заявление для прессы.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НАТО, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]