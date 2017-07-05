Премьер Японии встретится в Брюсселе с генсеком НАТО

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит в четверг штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

С премьером Японии встретится генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщила в среду пресс-служба альянса.

Визит С.Абэ в штаб-квартиру НАТО пройдет на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове после запуска КНДР баллистической ракеты.

Й.Столтенберг и С.Абэ сделают заявление для прессы.