Премьер Японии встретится в Брюсселе с генсеком НАТО

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит в четверг штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
С премьером Японии встретится генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщила в среду пресс-служба альянса.
Визит С.Абэ в штаб-квартиру НАТО пройдет на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове после запуска КНДР баллистической ракеты.
Й.Столтенберг и С.Абэ сделают заявление для прессы.
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