Посредники по Карабаху призывают стороны конфликта воздержаться от военных действий и сесть за стол переговоров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хоугланд (США) получили информацию об инциденте 4 июля в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которого погибли, в том числе гражданские лица.

"Сопредседатели МГ срочно призывают стороны прекратить военные действия. Насилие только порождает дальнейшее насилие. Единственный ответственный и гуманный способ разрешения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись к столу переговоров", - отмечается в заявлении сопредседателей.

Сопредседатели выражают свои соболезнования семьям погибших.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов