Депутат парламента Азербайджана опубликовал в соцсетях фото убитой девочки в результате обстрела с армянской стороны

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фуад Мурадов опубликовал в своем микроблоге «twitter» фото Захры Гулиевой (2015 г.р.), убитой накануне в результате обстрела с армянской стороны.

«Посмотрите на это фото, посмотрите все, кто поддерживает режим армянских вандалов!», - написал Ф.Мурадов.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Ф.Исазаде