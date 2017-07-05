Лавров в четверг проведет переговоры с французским коллегой в Париже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг с рабочим визитом посетит Францию, где проведет переговоры с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом по вопросам борьбы с терроризмом, ситуации на Украине, в Сирии, актуальным вопросам международной повестки, сообщает в среду МИД РФ.

"Министры обменяются мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, а также по наиболее актуальным международным досье. Особое внимание будет уделено обсуждению возможностей взаимодействия применительно к ситуации на Украине, в Сирии, в Ливии, в Сахаро-Сахельском регионе, на Ближнем Востоке, а также в рамках работы Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

С.Лавров и Ж.-И.Ле Дриан также рассмотрят текущие вопросы двусторонней повестки российско-французских отношений.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров "будет продолжена совместная работа по созданию постоянной структуры двустороннего взаимодействия гражданских обществ - российско-французского форума "Трианонский диалог"", с инициативой создания которого в мае выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главы внешнеполитических ведомств России и Франции также обсудят перспективы реализации новых "перекрестных" инициатив на 2018-2019 годов, в том числе - Года русского и французского языков, а также литературы на русском и французском языках.

"Франция всегда была и остается важным партнером России в Европе и мире. Новый Президент Французской Республики Э.Макрон обозначил свое стремление активизировать взаимодействие наших стран по широкому спектру направлений. Россия, со своей стороны, всегда выступала за конструктивное сотрудничество как в двусторонней сфере, так и по международной повестке дня", - говорится в сообщении.

В настоящее время наметилась позитивная динамика в развитии двусторонних торговых связей. По итогам 2016 года российско-французский товарооборот увеличился на 14,1% до $13,3 млрд. Рост продолжается и в 2017 году - в первом квартале он составил 23,7%, достигнув $3,3 млрд, отметили в МИД РФ.