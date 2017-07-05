Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9328 RUR   0.0287 GBR   2.2001 TRY   0.4786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 22° 30° 7 Июл 21° 28° 8 Июл 21° 28°

Финансы 05.07.2017 12:20

Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 819,5 млн манатов, за последние 3 недели – более 9 млн манатов

Банки-агенты ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) в 2006-2017гг выдали 19,424 тыс. ипотечных кредита.

Согласно данным, опубликованным на сайте АИФ, до сих пор по линии АИФ выдано ипотечных кредитов на общую сумму 819 млн 463,788 тыс. манатов.

При этом за последние 3 недели банки-агенты выдали ипотечных кредитов на общую сумму 9 млн 264,708 тыс. манатов.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АИФ, КРЕДИТЫ


Похожие новости


Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 810 млн манатов, за последнюю неделю – более 2 млн манатов Банки-агенты АИФ в январе-апреле выдали ипотечных кредитов на 53,6 млн манатов Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 808 млн манатов, за последние 2 недели – более 5 млн манатов Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 803 млн манатов, за последнюю неделю – более 2,5 млн манатов Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 800 млн манатов, за последнюю неделю – более 2,3 млн манатов Банки-агенты АИФ в I квартале выдали ипотечных кредитов на 37,5 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]