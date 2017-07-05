Каспар ввел в эксплуатацию после ремонта плавучую мастерскую для ремонта судов

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Каспар) ввело в эксплуатацию после ремонта плавучую мастерскую, сообщается в информации Каспар.
«Ремонт плавучей мастерской, находящейся на балансе Каспар, уже завершен и объект с помощью буксировочного судна отправлен на новый Бакинский морской международный торговый порт (БММТП). Работы велись на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат»», - отмечается в сообщении.
По данным Каспара, в процессе ремонта были очищены и покрашены подводные и надводные части и верхние строения мастерской, обновлено кровельное покрытие и защитные балки палубы, отремонтированы все машины в производственной части, заменены системы подачи теплой и питьевой воды.
Кроме того, на плавучей мастерской установлены резервуары для питьевой воды и канализации каждый объемом 17 кубометров, телефонная станция на 20 мест и заменена санитарная система.
Плавучая мастерская будет оперативно обслуживать суда Каспар, что устранит потерю времени на их текущий ремонт между рейсами.
«Таким образом, текущий ремонт судов, ранее осуществляемый на судоремонтных заводах «Зых» и «Биби-Эейбат», теперь будет производиться на территории БММТП. При этом, плавучая мастерская будет оказывать все виды услуг, связанных с ремонтом судов в соответствии с современными стандартами», - подчеркивается в сообщении.
По информации пароходства, мастерская рассчитана на проживание рабочего персонала и оснащена каютами, столовой, комнатами отдыха и стационарным офисом с Интернетом и прочим необходимым оборудованием.
Н.Аббасова
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