Центр по международной торговле и ЕС помогут азербайджанскому бизнесу диверсифицировать и увеличить экспорт

Центр ООН и ВТО по международной торговле (CCI) и Европейский союз (ЕС) помогут азербайджанским малым и средним предприятиям (МСП) диверсифицировать и увеличить экспорт, сказала журналистам в Баку в среду исполнительный директор CCI Аранча Гонсалес.
«Мы начинаем проект «Готов к торговле» в рамках инициативы "Восточного партнерства" ЕС, который предполагает оказание помощи азербайджанским МСП в диверсификации и росте экспорта», - заявила А.Гонсалес, отметив, что это приведет к открытию рабочих мест и снижению безработицы.
По ее словам, трехлетний проект финансируется Евросоюзом и преследует цель вывести азербайджанскую продукцию на европейский рынок.
«Я провела встречи с местными производителями орехов, меда, фруктов, овощей и я абсолютно уверена, что в рамках этого проекта они пробьются на европейский рынок», - сказала А.Гонсалес.
Директор CCI также отметила, что целью проекта также является увеличение числа азербайджанских МСП, вовлеченных в экспортные операции. «Сегодня 80% компаний в Азербайджане являются МСП, однако они формируют лишь 3% ВВП, и лишь менее 10% МСП занимаются экспортом. Наша цель – повысить число МСП, вовлеченных в экспорт. Почему бы не довести этот показатель до 20% ВВП?», - сказала А.Гонсалес.
По ее словам, Азербайджан находится на правильном пути – «использования торговли в качестве двигателя для роста экономики».
Как отметил замминистра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев, компонентами проекта являются изучение потенциальных целевых рынков, повышение конкурентоспособности МСП, усиление потенциала организаций, поддерживающих МСП, улучшение выхода МСП к финансам, интеграция азербайджанских МСП в глобальную стоимостную цепочку и их выход на международные рынки.
«У нас есть определенные предложения, касающиеся улучшения ситуации с выходом МСП к финансам», - сказал С.Бабаев.
В среду CCI и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписали меморандум о сотрудничестве.
Центр по международной торговле — это агентство по техническому сотрудничеству Конференции ООН по торговле и развитию и ВТО в отношении практических, предпринимательских аспектов развития торговли. Он оказывает поддержку развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в первую очередь их предпринимательскому сектору, в усилиях, направленных на реализацию в полной мере имеющегося потенциала для развития экспортных и совершенствования импортных операций.
А.Ахундов
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