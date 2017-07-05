Государственный зерновой фонд Азербайджана отмечает низкое качество местного зерна

Глава Управления Государственного зернового фонда (ГЗФ) при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Зульфугар Мамедов сетует на низкое качество зерна, собираемого местными производителями.

«Наблюдения последних лет показывают, что местные фермеры производят зерновые культуры низкого качества. Либо у них нет соответствующего опыта, либо они не придают этому особого значения», - заявил З.Мамедов в среду на пресс-конференции.

Так, по его словам, в то время, как в прошлом году в Азербайджане было собрано более 1,85 млн тонн зерна, только 100 тыс. тонн из них условно пригодны для выпечки хлеба и изготовления других мучных изделий.

«Мы ежегодно объявляем местным производителям о закупках продовольственного зерна. В прошлом году в Азербайджане урожай зерна составил 1,854 млн тонн зерна. А на наши элеваторы к ноябрю 2016 года поступило только 58 тыс. тонн зерна, условного пригодного для приготовления хлеба. К 1 марта 2017 года мы закупили у местных производителей лишь около 100 тыс. тонн продовольственного зерна соответствующего качества», - сказал З.Мамедов.

Он также отметил, что местные производители не уделяют должного внимания твердым сортам пшеницы. «У действующего в стране завода есть необходимость в закупке 35-40 тыс. тонн твердого зерна. К 2020 году его потребности достигнут 150 тыс. тонн зерна твердых сортов, и хотелось бы, чтобы они производились местными фермерами», - подчеркнул он.

З.Мамедов добавило, что в среднем на одного человека требуется 180 кг продовольственной пшеницы в год. «В пересчете на численность населения это составляет 1,75-1,8 млн тонн в год. Хотелось бы, чтобы этот объем формировался за счет местной продукции, но, к сожалению, это пока невозможно», - сказал З.Мамедов.

Он отметил, что 3 июля ГЗФ объявил о начале закупок зерна.

«Было принято решение о закупке государством зерна у местных производителей по цене 300 манатов за тонну. В зависимости от конъюнктуры рынка эта цена может быть увеличена», - подчеркнул З.Мамедов.

По его словам, в Гяндже и окрестностях Баку действуют крупные элеваторные комплексы, занимающиеся приемом зерна у местных производителей. «Кроме того созданы условия для проведения бесплатного анализа предлагаемых местными производителями зерна и его приема и на местах, где действуют специальные лаборатории. Подготовлен также реестр элеваторов с целью узнать, сколько мы можем одновременно хранить зерна», - отметил он.

З.Мамедов также призвал Министерство сельского хозяйства открыть новые лаборатории в регионах страны для обеспечения большей эффективности этого процесса.

Р.Бабаев