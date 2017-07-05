Международное сообщество должно дать оценку гибели азербайджанских мирных граждан в результате армянских обстрелов – депутат Госдумы РФ

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан в Госдуме РФ Дмитрий Савельев призывает международное сообщество активизировать усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"В преддверии встречи "Большой двадцатки" такие действия карабахских сепаратистов можно расценивать только как откровенно провокационные, ценой которых стали жизни невинных мирных граждан, в том числе ребенка. Этот факт должен получить соответствующую оценку у международного сообщества, которое должно увеличить количество прилагаемых усилий для мирного урегулирования карабахского конфликта", - отмечается в заявлении Д.Савельева в связи с гибелью азербайджанских мирных жителей в результате армянских обстрелов.

"Нормы международного права должны заработать на раздираемой военными акциями земле, территориальную целостность Азербайджана необходимо восстановить в самые кратчайшие сроки", - считает депутат Госдумы.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов