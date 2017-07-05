Эстония возглавит группу докладчиков по внешним связям Совета Европы

Постоянный представитель Эстонии при Совете Европы посол Катрин Киви (Katrin Kivi) назначена председателем группы докладчиков по внешним связям СЕ.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МИД Эстонии, решение об этом принял комитет заместителей министров Совета Европы. К.Киви приступит к работе в качестве главы группы докладчиков в сентябре этого года, ее мандат действует два года.

"Эстония хочет быть максимально эффективной в управлении внешними связями Совета Европы. Мы живем в мире, который становится все более напряженным в политическом отношении, где роль и ответственность мультилатеральных организаций растет в работе с трансграничными вызовами", - отметила К.Киви.

По ее словам, во время руководства внешними связями Совета Европы она намерена внести вклад в улучшение отношений с другими международными организациями, странами-наблюдателями СЕ - США, Японией, Мексикой, Канадой и Ватиканом, а также регионами-соседями Европы.

Эстония - член СЕ с 14 мая 1993 года. К.Киви является постоянным представителем Эстонии при СЕ с августа 2015 года. В 2016 году, когда Эстония с мая по ноябрь была председателем Совета Европы, К.Киви руководила работой комитета заместителей министров.