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СНГ 05.07.2017 16:07

Холодная погода в июне отчасти снизила спрос на российские курорты - АТОР

Интерес к отдыху на российских курортах несколько снизился в первый летний месяц из-за холодной погоды, но туроператоры надеются на рост спроса в июле, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Внутренний рынок в июне на себе почувствовал погодный фактор. Это касается как основных российских курортов в Краснодарском крае и Крыму, где температура в июне была ниже средних многолетних значений, так и санаториев и пансионатов Подмосковья и других центральных регионов России. Дождливая погода несколько отпугнула туристов от этого привычного и территориально близкого отдыха", - говорится в сообщении.

По данным туроператора "Алеан", в связи с неустойчивой дождливой погодой в средней полосе России снизилось число желающих отдохнуть в пансионатах Подмосковья и регионов в среднем на 15%. Холодная погода и открытие турецкого направления снизили интерес туристов к российским курортам, считают в "Мультитур". Тем не менее, в компании полагают, что турпоток на российские курорты в июле начнет расти.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ПОГОДА, АТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]