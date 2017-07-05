Холодная погода в июне отчасти снизила спрос на российские курорты - АТОР

Интерес к отдыху на российских курортах несколько снизился в первый летний месяц из-за холодной погоды, но туроператоры надеются на рост спроса в июле, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Внутренний рынок в июне на себе почувствовал погодный фактор. Это касается как основных российских курортов в Краснодарском крае и Крыму, где температура в июне была ниже средних многолетних значений, так и санаториев и пансионатов Подмосковья и других центральных регионов России. Дождливая погода несколько отпугнула туристов от этого привычного и территориально близкого отдыха", - говорится в сообщении.

По данным туроператора "Алеан", в связи с неустойчивой дождливой погодой в средней полосе России снизилось число желающих отдохнуть в пансионатах Подмосковья и регионов в среднем на 15%. Холодная погода и открытие турецкого направления снизили интерес туристов к российским курортам, считают в "Мультитур". Тем не менее, в компании полагают, что турпоток на российские курорты в июле начнет расти.