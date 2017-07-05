Конфликтный потенциал в Центральной Азии снижается - глава МИД Узбекистана

Причин для военных конфликтов в Центральной Азии в настоящее время нет, считает министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Эксперты совершенно правильно отмечают, что конфликтный потенциал в Центральной Азии снижается", - сказал он в среду во время прямого диалога с согражданами на площадке Международного пресс-клуба.

Глав МИД напомнил, что ранее много говорилось о том, что дефицит воды, приграничные споры могут привести к военным конфликтам в регионе. "Ни вода, ни границы, ни других причин для военного конфликта в нашем регионе с соседями нет", - подчеркнул А.Камилов.

Он отметил, что по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева проводится активная работа по налаживанию тесных и взаимовыгодных контактов со странами-соседями, путем разумных компромиссов принимаются меры по решению тех или иных нерешенных вопросов.

"Активизируя сотрудничество со странами нашего региона, в то же время мы будем твердо отстаивать интересы нашего народа и страны", - заключил А.Камилов.