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Регион 05.07.2017 16:21

Конфликтный потенциал в Центральной Азии снижается - глава МИД Узбекистана

Причин для военных конфликтов в Центральной Азии в настоящее время нет, считает министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Эксперты совершенно правильно отмечают, что конфликтный потенциал в Центральной Азии снижается", - сказал он в среду во время прямого диалога с согражданами на площадке Международного пресс-клуба.

Глав МИД напомнил, что ранее много говорилось о том, что дефицит воды, приграничные споры могут привести к военным конфликтам в регионе. "Ни вода, ни границы, ни других причин для военного конфликта в нашем регионе с соседями нет", - подчеркнул А.Камилов.

Он отметил, что по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева проводится активная работа по налаживанию тесных и взаимовыгодных контактов со странами-соседями, путем разумных компромиссов принимаются меры по решению тех или иных нерешенных вопросов.

"Активизируя сотрудничество со странами нашего региона, в то же время мы будем твердо отстаивать интересы нашего народа и страны", - заключил А.Камилов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, ЦЕНТРАЗИЯ, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]