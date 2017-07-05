Жертвами наводнения на северо-востоке Индии стали не менее 20 человек

По меньшей мере, 20 человек погибли на северо-

востоке Индии в результате наводнения, вызванного муссонными дождями, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Кроме этого, сообщается о пострадавших от обрушения домов из-за ненастья.

По данным АП, после двух недель дождей река Брахмапутра, протекающая через этот регион Индии, вышла из берегов.

В итоге около 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из этих лиц проживали возле Брахмапутры.

Сезон муссонных дождей длится в Индии с июня по сентябрь.