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Дальнее зарубежье 05.07.2017 16:35

Жертвами наводнения на северо-востоке Индии стали не менее 20 человек

По меньшей мере, 20 человек погибли на северо-

востоке Индии в результате наводнения, вызванного муссонными дождями, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Кроме этого, сообщается о пострадавших от обрушения домов из-за ненастья.

По данным АП, после двух недель дождей река Брахмапутра, протекающая через этот регион Индии, вышла из берегов.

В итоге около 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из этих лиц проживали возле Брахмапутры.

Сезон муссонных дождей длится в Индии с июня по сентябрь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]