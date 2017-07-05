В Бельгии в ходе антитеррористического рейда задержаны четыре человека

Полиция Бельгии задержала четырех человек в столичной коммуне Андерлехт в ходе антитеррористического рейда, сообщает в среду бельгийский телеканал RTBF.

По информации телеканала, стражи правопорядка провели обыски в четырех жилых помещениях и в двух гаражах. В ходе обыска полицейские обнаружили автоматы Калашникова, боеприпасы и бронежилеты.

Отмечается, что эта операция координировалась с французскими службами безопасности, которые в свою очередь ранее в среду задержали на севере Франции 42-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке теракта.