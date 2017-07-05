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Регион 05.07.2017 17:21

В 2016 число граждан Турции, приехавших в РФ, упало на 70%, в настоящее время возвращается к уровню 2015 года - Москалькова

Число граждан Турции, приезжающих в Россию, возвращается на уровень 2015 года благодаря восстановлению политического взаимодействия, заявила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В 2016 году количество граждан Турции, приезжающих в Россию, уменьшилось на 70%. Если в 2015 году въехало 210 тысяч, то в 2016 - 61 тысяча. И только в 2017 году благодаря изменению политического вектора и действиям МИДа и президентов Российской Федерации и Турции произошли изменения, приезд высококвалифицированных специалистов вновь вернулся на прежние позиции", - сказала Т.Москалькова на переговорах с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем.

Она отметила, что число граждан Турции, принимаемых в гражданство России, увеличивается с каждым годом, в 2016 году были приняты в гражданство 500 граждан Турции.

"Многие граждане России с большой надеждой ждут восстановления наших отношений", - отметила Т.Москалькова.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКИ, ВЪЕЗД, МОСКАЛЬКОВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]