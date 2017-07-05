Грузия в I полугодии увеличила экспорт вина на 59%, поставки в РФ выросли в 1,9 раза

Грузия в январе-июне 2017 года экспортировала 31,5 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 59,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает в среду Национальное агентство вина Минсельхоза республики.

Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 44 стран, за шесть месяцев текущего года увеличилась на 51% - до $70,5 млн.

По данным ведомства, наибольший объем поставок пришелся на Россию - 19 млн 313,3 тыс. бутылок (рост в 1,9 раза), или 61,3% общего объема экспорта. В пятерку основных импортеров грузинского вина также входят Китай (3 млн 842,4 тыс. бутылок), Украина (2 млн 983 тыс.), Польша (1 млн 212,7 тыс.) и Казахстан (1 млн 163,8 тыс.).

В январе-июне Грузия также экспортировала в 17 стран 6 млн 858,7 тыс. бутылок бренди (объемом 0,5 литра), что на 84,8% больше, чем в первом полугодии 2016 года, выручка от их реализации увеличилась на 88% - до $16 млн.

Наряду с вином и бренди, республика поставляла на внешний рынок чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации за 6 месяцев этого года составил $122,1 млн (рост на 56%).

Грузия в 2016 году экспортировала около 50 млн бутылок виноградного вина, что на 38% больше, чем годом ранее. Поставки в Россию в прошлом году увеличились на 48,7% - до 27 млн 222,1 тыс. бутылок (54,4% общего объема экспорта).

Россия вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.