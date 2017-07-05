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Дальнее зарубежье 05.07.2017 17:49

Президент Ливана убежден, что "астанинский процесс" заложит основу для завершения многолетнего конфликта в Сирии

Президент Ливана Мишель Аун на встрече в Бейруте с заместителем министра иностранных дел Казахстана Акылбеком Камалдиновым высоко оценил усилия Астаны в политическом урегулировании сирийского кризиса.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, касаясь двусторонних и многосторонних форматов казахстанско-ливанских отношений, дипломат ознакомил ливанскую сторону о вкладе Астаны в обеспечение стабильности и безопасности в мире, в том числе об усилиях, направленных на политико-дипломатическое урегулирование сирийского конфликта.

"М.Аун высоко оценил усилия Казахстана и президента Н.Назарбаева по предоставлению площадки заинтересованным сторонам для проведения переговоров в политическом урегулировании сирийского кризиса. Президент М.Аун выразил уверенность, что "астанинский процесс" заложит основу для завершения многолетнего конфликта", - говорится в сообщении.

В ходе встречи А.Камалдинов передал главе ливанского государства приглашение Нурсултана Назарбаева принять участие в работе первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится в Астане 10-11 сентября.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЛИВАН, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]