Два спутника дистанционного зондирования Земли будут запущены с космодрома "Восточный" в конце ноября, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.
"Как ожидается, 28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", стартовав с "Восточного", выведет на орбиту два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N3 и 4", - сказал источник.
Первый запуск с космодрома Восточный был осуществлен 28 апреля 2016 года, с космодрома стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя космическими аппаратами "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2017 году запланировано два запуска с космодрома Восточный с целью выведения на орбиту двух космических аппаратов "Канопус-В" и гидрометеорологического аппарата "Метеор".
В 2018-2019 годах число коммерческих пусков с космодрома приблизится к десяти. В 2018 году планируется два-три пуска, в 2019 году - шесть-семь коммерческих пусков.
В целом Роскосмос планирует в 2017 году осуществить не менее 30 пусков с различных космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.
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