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СНГ 05.07.2017 18:05

Два спутника предполагается осенью запустить с космодрома "Восточный"

Два спутника дистанционного зондирования Земли будут запущены с космодрома "Восточный" в конце ноября, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Как ожидается, 28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", стартовав с "Восточного", выведет на орбиту два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N3 и 4", - сказал источник.

Первый запуск с космодрома Восточный был осуществлен 28 апреля 2016 года, с космодрома стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя космическими аппаратами "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2017 году запланировано два запуска с космодрома Восточный с целью выведения на орбиту двух космических аппаратов "Канопус-В" и гидрометеорологического аппарата "Метеор".

В 2018-2019 годах число коммерческих пусков с космодрома приблизится к десяти. В 2018 году планируется два-три пуска, в 2019 году - шесть-семь коммерческих пусков.

В целом Роскосмос планирует в 2017 году осуществить не менее 30 пусков с различных космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОДРОМ, СПУТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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