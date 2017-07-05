Два спутника дистанционного зондирования Земли будут запущены с космодрома "Восточный" в конце ноября, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Как ожидается, 28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", стартовав с "Восточного", выведет на орбиту два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N3 и 4", - сказал источник.

Первый запуск с космодрома Восточный был осуществлен 28 апреля 2016 года, с космодрома стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя космическими аппаратами "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2017 году запланировано два запуска с космодрома Восточный с целью выведения на орбиту двух космических аппаратов "Канопус-В" и гидрометеорологического аппарата "Метеор".

В 2018-2019 годах число коммерческих пусков с космодрома приблизится к десяти. В 2018 году планируется два-три пуска, в 2019 году - шесть-семь коммерческих пусков.

В целом Роскосмос планирует в 2017 году осуществить не менее 30 пусков с различных космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.