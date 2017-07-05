GM-АвтоВАЗ отзывает 2,7 тыс. Chevrolet Niva для замены топливных баков

ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ"и General Motors в Тольятти) объявило отзывную кампанию по замене топливных баков в отношении автомобилей Chevrolet Niva.

Как сообщается на сайте СП, отзыву подлежат 2,736 тыс. автомобилей Chevrolet Niva, изготовленных с 1 ноября по 28 ноября 2016 года. Кампания проводится в связи с возможностью проявления негерметичности топливного бака.

"GM-АвтоВАЗ" выпускает внедорожник Chevrolet Niva. На 2016 год был запланирован запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, но впоследствии реализация проекта была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.