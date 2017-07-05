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Это интересно 05.07.2017 18:19

GM-АвтоВАЗ отзывает 2,7 тыс. Chevrolet Niva для замены топливных баков

ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ"и General Motors в Тольятти) объявило отзывную кампанию по замене топливных баков в отношении автомобилей Chevrolet Niva.

Как сообщается на сайте СП, отзыву подлежат 2,736 тыс. автомобилей Chevrolet Niva, изготовленных с 1 ноября по 28 ноября 2016 года. Кампания проводится в связи с возможностью проявления негерметичности топливного бака.

"GM-АвтоВАЗ" выпускает внедорожник Chevrolet Niva. На 2016 год был запланирован запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, но впоследствии реализация проекта была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.

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Тэги: РОССИЯ, GMАВТОВАЗ, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]