Власти Молдавии приветствовали решение Европарламента о предоставлении финансовой помощи республике

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип приветствовали решение Европейского парламента о предоставлении Молдавии макрофинансовой помощи на 100 млн. евро.

"Благодарю партнеров из Европейского парламента за постоянную и существенную помощь на пути демократических преобразований, которые приблизят нас к Евросоюзу и европейским ценностям. Своим решением о предоставлении 100 млн. евро Европарламент продемонстрировал, что он рядом с Молдавией", - написал А.Канду на своей странице в одной из соцсетей.

В свою очередь, премьер Павел Филип подчеркнул, что "не оправдались надежды оппозиции, которая надеялась, что Европарламент не выделит деньги Молдавии".

"Предоставление финансов для нашей страны было весьма политизированной темой в последнее время. К сожалению, некоторые оппозиционные партии, называющие себя проевропейскими, снова, как и в случае с МВФ, пытались сделать все возможное, чтобы эти деньги не дошли до граждан Молдавии. Им это не удалось. Я считаю это важным сигналом, который должен заставить их остановиться в борьбе против граждан и принять конструктивную позицию в темах, представляющих жизненно важный интерес для страны. Призываю оппозицию к конструктивной дискуссии о реформах, включая реформу избирательной системы", - отметил П.Филип.

Он также призвал оппозицию объединиться с властью "в интересах граждан", подчеркнув, что решение Европарламента призвано способствовать реформам, которые власти обязались выполнять. П.Филип поблагодарил депутатов Европарламента, подчеркнув, что "правительство продолжит реформировать и модернизировать страну и готово выполнить взятые на себя обязательства".

Накануне Европейский парламент утвердил решение о выделении Молдавии макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро на 2017-2018 г.г.. Из этой суммы 60 млн. должны поступить в виде кредитов, а 40 млн. - в виде грантов.

Ожидается, что первый транш часть средств поступит до конца года. Каждый из трех траншей будет сопровождаться десятью условиями о внедрении реформ.