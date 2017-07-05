Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров предлагает начать реализацию программы "Цифровая экономика" с таких сфер, как здравоохранение, госуправление и "умный город".
"Какими инструментами мы предлагаем добиваться дальнейшей реализации конкретного результата? Первыми сферами, где, мы считаем, нужно применить данные подходы, должно быть здравоохранение, государственное управление и "умный город", - заявил он, выступая на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Н.Никифоров пояснил, что эти сферы выбраны потому, что там наиболее высока роль государства, а также социальная значимость. Однако программа не ограничивается указанными направлениями, изменения запланированы и в других отраслях, которых постепенно будет расширяться.
"Сама программа "Цифровая экономика" - это не операционный документ, это фиксация наших целей на 2024 год, к которым мы должны немедленно начать стремиться двигаться. А двигаться к ним будем в рамках уже операционного документа, так называемого скользящего трехлетнего плана", - пояснил глава Минкомсвязи.
По его мнению, это документ должен утверждаться правительством и ежегодно уточняться.
"Нам потребуется принципиально иная модель управления реализации и финансового обеспечения программы. Текущая оценка объемов ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что значительная часть этих средств действительно уже содержится в расходах федерального бюджета", - отметил Н.Никифоров.
Однако частично потребуется и дополнительное выделение денег, добавил министр, попросив одобрить в целом программу "Цифровая экономика" и поручить правительству ее утвердить.
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