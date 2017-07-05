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СНГ 05.07.2017 18:47

Программа "Цифровая экономика" в РФ потребует 100 млрд рублей ежегодно - Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров предлагает начать реализацию программы "Цифровая экономика" с таких сфер, как здравоохранение, госуправление и "умный город".

"Какими инструментами мы предлагаем добиваться дальнейшей реализации конкретного результата? Первыми сферами, где, мы считаем, нужно применить данные подходы, должно быть здравоохранение, государственное управление и "умный город", - заявил он, выступая на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Н.Никифоров пояснил, что эти сферы выбраны потому, что там наиболее высока роль государства, а также социальная значимость. Однако программа не ограничивается указанными направлениями, изменения запланированы и в других отраслях, которых постепенно будет расширяться.

"Сама программа "Цифровая экономика" - это не операционный документ, это фиксация наших целей на 2024 год, к которым мы должны немедленно начать стремиться двигаться. А двигаться к ним будем в рамках уже операционного документа, так называемого скользящего трехлетнего плана", - пояснил глава Минкомсвязи.

По его мнению, это документ должен утверждаться правительством и ежегодно уточняться.

"Нам потребуется принципиально иная модель управления реализации и финансового обеспечения программы. Текущая оценка объемов ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что значительная часть этих средств действительно уже содержится в расходах федерального бюджета", - отметил Н.Никифоров.

Однако частично потребуется и дополнительное выделение денег, добавил министр, попросив одобрить в целом программу "Цифровая экономика" и поручить правительству ее утвердить.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ЦИФРА, НИКИФОРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]