Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерское агентство MTI, которое приводит словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Ожидается, что Венгрия будет подключена к магистрали к концу 2019 года.
По словам П.Сийярто, данный маршрут является более реалистичным решением, чем через Румынию или Хорватию.
Накануне министр говорил о планах связать страну с южным газовым коридором и планах обсудить этот вопрос с главой "Газпрома".
"Газпром" начал строительство газопровода "Турецкий поток" через Черное море, цель которого в том числе избежать транзита газа через Украину. Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка. Вторая, аналогичной мощности, - для европейского рынка. Газопроводы по европейской территории, по которым российский газ поступит в Европу, еще не определены, и это будет зависеть от итогов переговоров "Газпрома" со своими потребителями.
Мировая общественность не должна закрывать глаза на гибель невинных людей - Алиев
Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 37-38 млн тонн зерна - Ткачев
Вице-президент ПА ОБСЕ подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта
Узбекнефтегаз и CNPC возобновили нефтяной проект в Узбекистане
Цены на нефть усилили падение, Brent опускалась ниже $48 за баррель
Страховщики в Азербайджане сократили за 5 месяцев на 8% сбор премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования»
Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад
Молодежное шествие к посольствам РФ, США и Франции в Баку в связи с гибелью 2-летней девочки в результате армянских обстрелов отложено
GM-АвтоВАЗ отзывает 2,7 тыс. Chevrolet Niva для замены топливных баков
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»