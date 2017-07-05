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Дальнее зарубежье 05.07.2017 19:03

Венгрия договорилась с Газпромом продлить "Турецкий поток"

Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерское агентство MTI, которое приводит словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Ожидается, что Венгрия будет подключена к магистрали к концу 2019 года.

По словам П.Сийярто, данный маршрут является более реалистичным решением, чем через Румынию или Хорватию.

Накануне министр говорил о планах связать страну с южным газовым коридором и планах обсудить этот вопрос с главой "Газпрома".

"Газпром" начал строительство газопровода "Турецкий поток" через Черное море, цель которого в том числе избежать транзита газа через Украину. Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка. Вторая, аналогичной мощности, - для европейского рынка. Газопроводы по европейской территории, по которым российский газ поступит в Европу, еще не определены, и это будет зависеть от итогов переговоров "Газпрома" со своими потребителями.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ГАЗПРОМ, ГАЗОПРОВОД, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]