Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерское агентство MTI, которое приводит словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Ожидается, что Венгрия будет подключена к магистрали к концу 2019 года.

По словам П.Сийярто, данный маршрут является более реалистичным решением, чем через Румынию или Хорватию.

Накануне министр говорил о планах связать страну с южным газовым коридором и планах обсудить этот вопрос с главой "Газпрома".

"Газпром" начал строительство газопровода "Турецкий поток" через Черное море, цель которого в том числе избежать транзита газа через Украину. Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка. Вторая, аналогичной мощности, - для европейского рынка. Газопроводы по европейской территории, по которым российский газ поступит в Европу, еще не определены, и это будет зависеть от итогов переговоров "Газпрома" со своими потребителями.